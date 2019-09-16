OnePlus تزيح الستار عن 7T و 7T Pro .. تعرف على المواصفات .. صور

تستعد شركة OnePlus الصينية الشهيرة للكشف رسميًا عن أحدث هواتفها وهما 7T و 7T Pro، بعدما كانت قد شهدت مواقع الإنترنت المختلفة الشهر الماضى مجموعة صور مسربة للهاتفين، المنتظر إطلاقهما رسميًا فى 26 سبتمبر الجارى.



إلا أنه هناك تسريبات تفيد بلإطلاق الهواتف فى 10 أكتوبر المقبل، وطرحها فى الأسواق للبيع للجكهور فى 15 أكتوبر، ومن المنتظر أن يحقق الهاتفين مبيعات عالة نظرًا لما يتمتعان به من مواصفات عالية حيث يتشابهان فى بعضهما، ويختلفان فى سعة البطارية فقط.



يأتى الهاتفين بشاشة كاملة بدون حواف قياس 6.56 بوصة من نوع QHD+ بدقة عرض Fluid AMOLED، مع واجهة OxygenOS المحسنة لنظام أندرويد 10، والمزود بها قارىء للبصمة.



ويحتوى الهاتفان على معالج من نوع Snapdragon 855+ بذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، مع معالج رسوميات Adreno 640، ولعشاق الكاميرا سيجدون كاميرا ثلاثية بدقة 48 و 12 و 16 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية متحركة بدقة 16 ميجابيكسل، بدقة تصوير EIS.



يأتى OnePlus 7T مع ذاكرة داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، أما OnePlus 7T Pro بذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت فقط.



ويحتوى OnePlus 7T على بطارية سعة 3800 ميللى أمبير، أما OnePlus 7T Pro بسعة 4058 ميللى أمبير.

