تعديل الرغبات بجامعة الأزهر .. تعلمها خطوة بخطوة

لطلاب الشهادات الفنية.. كل ما تريد معرفته عن التنسيق الإلكتروني وتسجيل الرغبات.. هذه قواعد تقليل الاغتراب والتحويلات.. والتعليم العالي تحدد موعد اختبارات القبول بالجامعات التكنولوجية