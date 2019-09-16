تعديل الرغبات بجامعة الأزهر .. تعلمها خطوة بخطوة

رابط التحويل الإلكتروني وتعديل الرغبات بجامعة الأزهر، تنطلق اليوم الإثنين، إجراءات المرحلة الثالثة والأخيرة للعمل بمكتب تنسيق القبول بالجامعة، حيث يبدأ فتح باب تعديل الترشيح للطلاب والطالبات الجدد إلكترونيا وحتى مساء يوم الأربعاء القادم الموافق 18 سبتمبر الحالي، في إطار استعداد جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم لبدء العام الدراسي الجديد الذي يبدأ السبت القادم 21 سبتمبر الحالي.
وعن قرار تعديل الرغبات لطلاب جامعة الأزهر الجدد، قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر، إن هذا القرار يأتي في إطار إعطاء الطلاب والطالبات فرصة أخيرة خاصة بعد إعلان نتيجة تنسيق الكليات، وتيسيرا على الطلاب والطالبات الجدد، في إطار توجيهات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.
أخر موعد لتعديل الرغبات
وطالب نائب رئيس الجامعة الطلاب والطالبات بسرعة تعديل الترشيح على البوابة الإلكترونية طبقًا للحد الأدنى والتوزيع الجغرافي حتى مساء يوم الأربعاء 18 سبتمبر من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.
كيفية إجراء التحويل الإلكتروني وتعديل الرغبات
أولا يتم الدخول على بوابة الحكومة المصرية واختيار تسجيل تحويلات الأزهر، ستظهر شاشة رئيسية يتعين فيها كتابة رقم الجلوس والرقم السري وينصح بإدخال الرقم السري من خلال أزرار الأرقام الموضحة على الشاشة بدلا من لوحة المفاتيح، علما بأن الرقم السري هو الموجود في مظروف استمارة نجاح الطالب
ويتم بعد ذلك كتابة الرقم التأكيد وهو مكون من حروف ورموز ثم إعادة كتابة الرقم التأكيد
الخطوة التالية يتم الدخول على الرغبات السابقة ويتعين كتابة بيانات الطالب الأساسية والكلية التي رشح لها، ثم بعد اختيار رغبة الطالب في التحويل واختيار الكلية التي يرغب في التحويل لها ويسجلها.
لتعديل الرغبات اضغط هنا
وعن قرار تعديل الرغبات لطلاب جامعة الأزهر الجدد، قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر، إن هذا القرار يأتي في إطار إعطاء الطلاب والطالبات فرصة أخيرة خاصة بعد إعلان نتيجة تنسيق الكليات، وتيسيرا على الطلاب والطالبات الجدد، في إطار توجيهات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.
أخر موعد لتعديل الرغبات
وطالب نائب رئيس الجامعة الطلاب والطالبات بسرعة تعديل الترشيح على البوابة الإلكترونية طبقًا للحد الأدنى والتوزيع الجغرافي حتى مساء يوم الأربعاء 18 سبتمبر من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.
كيفية إجراء التحويل الإلكتروني وتعديل الرغبات
أولا يتم الدخول على بوابة الحكومة المصرية واختيار تسجيل تحويلات الأزهر، ستظهر شاشة رئيسية يتعين فيها كتابة رقم الجلوس والرقم السري وينصح بإدخال الرقم السري من خلال أزرار الأرقام الموضحة على الشاشة بدلا من لوحة المفاتيح، علما بأن الرقم السري هو الموجود في مظروف استمارة نجاح الطالب
ويتم بعد ذلك كتابة الرقم التأكيد وهو مكون من حروف ورموز ثم إعادة كتابة الرقم التأكيد
الخطوة التالية يتم الدخول على الرغبات السابقة ويتعين كتابة بيانات الطالب الأساسية والكلية التي رشح لها، ثم بعد اختيار رغبة الطالب في التحويل واختيار الكلية التي يرغب في التحويل لها ويسجلها.
لتعديل الرغبات اضغط هنا