إيصالات أمانة.. أب يقتل حماته وزوجته ويشعل النار فى اولاده

شهدت قرية الريانية التابعة لمركز ومدينة ارمنت جنوب الاقصر مقتل سيدتين وطفلين واصابة طفلة اخرى بعد اشتعال النيران بهم وسط غموض حول أسباب قتلهم.



تعود احداث القصة عند تلقى اللواء ايمن راضي مدير امن الاقصر اخطارا باشتعال النيران باحد المنازل بقرية الرياينة مركز ارمنت جنوب المحافظة واسفر عن الحريق عن وفاة سيدة مسنة وابنتها وحفيدتين واصابة الحفيدة الثالثة وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية لكشف ملابسات الحريق وتم نقل الجثث الى مشرحة مستشفى ارمنت الدولى و المصابين.



و تبين ان السيدة المسنة هى " نجاح .أ . أ " فى العقد السادس من العمر ونجلتها هى " زينب . ع . أ " 23 عاما واطفالها هم " ريتاج . م . ع " 8 سنوات وتوءمتان " اية . أ . أ " و " ايمان . أ . أ " 8 شهور "



واكد مصدر انه بالكشف الظاهرى للسيدة المسنة ونجلتها وجد انهما مصابتان بجروح في الرأس نتيجة التعدي عليهما بآلة حادة قبل اشتعال النيران فى جسدهما وتم التحفظ على الجثث وتشريحهما لمعرفة هل هناك شبة جنائية بالحادث من عدمه.



وعلى الفور انتقلت الادلة الجنائية والطب الشرعى الى موقع الحريق للبحث عن الحقيقة وراء هذه الجريمة وروى عدد من الشهود للمباحث الجنائية بان السيدة المسنة ليس لديها اى عداوة مع اى شخص وابنتها كانت قد تزوجت مرتين الاولى لوالد الطفلة " ريتاج " وبعد طلاقها قامت بالزواج من الاخر والد التوءمتان " اية وايمان " وانفصلت ايضا منه منذ فترة قريبة بسبب خلافات اسرية بعد ان ووقع لها على ايصالات أمانة بقيمة 150 ألف جنيه، لحين تسليمها المنقولات الزوجية الخاصة بها.



وكثفت الاجهزة الامنية جهودها وبالتحريات تم التوصل الى ان مرتكب الجريمة الزوج الثانى وتم القبض عليه واعترف انه تعثر فى سداد المبلغ المستحق عليه فحاول بعددة طرق اخذ ايصالات الامانة من مطلقته ولكنها رفضت فتسلل ليلا الى منزل والدتها للبحث عن الايصالات وعند ادراك السيدتين له قام بضربهما باله حادة على راسهما واشعل النيران فى المنزل الذى به ابنتاه لإخفاء آثار الجريمة وفر هاربا.



تحرر محضر بذلك وجار استكمال التحقيقات داخل سراي نيابة ارمنت المركزى للتاكد من اعترافات الجاني.

