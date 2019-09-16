رئيس الوزراء يصل المنطقة الحرة بمدينة نصر لتفقد عدد من المصانع

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى المنطقة الحرة بمدينة نصر، لتفقد مركز خدمات المستثمرين، وأعمال تطوير المنطقة الحرة بمدينة نصر، ورافقه عدد من الوزراء.



وبحسب بيان، الاثنين، تم التحديث وفقا لأحدث النظم العالمية للمساهمة فى تيسير منظومة العمل داخلها واختصار الوقت والإجراءات بما ييسر عمل المستثمرين.



واستمع مصطفى مدبولي لشرح حول عمل مركز خدمة المستثمرين، والذي يعمل في إطار التسهيل على المستثمرين، من خلال تقديم كل خدمات المناطق الحرة، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق.



كما أنه يتم ميكنة إجراءات العمل على كل المناطق الحرة الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أى محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.



ومن الجدير بالذكر ان المنطقة الحرة بمدينة نصر تضم حاليا 211 مشروعا برؤوس أموال بلغت 3.5 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تبلغ 6.8 مليار دولار واستثمار أجنبى مباشر يبلغ 442 مليون دولار، وتوفر نحو 72.5 ألف فرصة عمل.