ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوزراء يصل المنطقة الحرة بمدينة نصر لتفقد عدد من المصانع

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:35 ص
صورة من إحدى جولات
صورة من إحدى جولات رئيس الوزراء السابقة - أرشيف صدى البلد
محمود مطاوع
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى المنطقة الحرة بمدينة نصر، لتفقد مركز خدمات المستثمرين، وأعمال تطوير المنطقة الحرة بمدينة نصر، ورافقه عدد من الوزراء.

وبحسب بيان، الاثنين، تم التحديث وفقا لأحدث النظم العالمية للمساهمة فى تيسير منظومة العمل داخلها واختصار الوقت والإجراءات بما ييسر عمل المستثمرين.

واستمع مصطفى مدبولي لشرح حول عمل مركز خدمة المستثمرين، والذي يعمل في إطار التسهيل على المستثمرين، من خلال تقديم كل خدمات المناطق الحرة، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق.

كما أنه يتم ميكنة إجراءات العمل على كل المناطق الحرة الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أى محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.

ومن الجدير بالذكر ان المنطقة الحرة بمدينة نصر تضم حاليا 211 مشروعا برؤوس أموال بلغت 3.5 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تبلغ 6.8 مليار دولار واستثمار أجنبى مباشر يبلغ 442 مليون دولار، وتوفر نحو 72.5 ألف فرصة عمل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

393 مشروعا بتكلفة 10.3 مليار دولار.. رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الحرة بالعامرية

استقبلوه بالزغاريد.. رئيس الوزراء خلال زيارته للمنطقة الحرة بالعامرية: مصر لن تبنى سوى بالجهد والعمل والإنتاج.. وميكنة إجراءات العمل على كل المناطق الحرة الحالية

فرج عامر: توطين أعمال ميكنة المناطق الحرة يزيد من الصادرات

بتكلفة 3 مليارات جنيه.. مدبولي يتابع إنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية

رئيس الوزراء يستعرض ملف الإنشاء والتطوير.. 1090 مشروعا في المناطق الحرة برؤوس أموال 12.8 مليار دولار و13 منطقة استثمارية قيد الإنشاء و5 قائمة باستثمارات 11 مليار جنيه

اسثتمر في القارة السمراء.. مؤتمر أفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية نوفمبر المقبل

ترشيحاتنا

وصلة رقص مثيرة بين وائل كفوري وسيرين عبد النور فى عيد ميلاده..فيديو

بمكياج ناعم وشعر قصير.. هبة مجدي تتألق بإطلالة سوداء في بيروت

شاهد .. نجم مسرح مصر يرزق بمولوده الثاني سفيان

أخبار الرياضة ليلا .. المحترفون يرفضون حسام حسن في المنتخب.. مرتضى منصور يحذر جماهير السوبر

رغم نجاح عروس بيروت.. ظافر العابدين يتعرض لانتقادات بسبب اللهجة اللبنانية

النيابة تصرح بدفن جثث 4 شباب لقوا مصرعهم خلال التنقيب عن الذهب بالبحر الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممشى سياحي ومرسى ومناطق ترفيه وفندق .. اعرف خطة الدولة لتطوير سور مجرى العيون

نيكول سابا و زوجة تامر حسنى تتألقان بإطلالة متشابهة.. من الأجمل؟

لكل اسم حكاية.. شاطئ الغرام قبلة المصطافين بعد مغازلة ليلى مراد له.. صور