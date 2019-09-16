مدرب أهلي جدة يكشف حقيقة إقالته من تدريب الفريق

كشف الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب أهلي جدة السعودي، حقيقة إقالته من المهمة الفنية للفريق، بعد الخسارة على يد الوحدة في المباراة الأخيرة، مثلما ترددت الأنباء في الإعلام هناك.



وأكد إيفانكوفيتش في تصريحات خاصة لصحيفة "الرياضية" السعودية، أنه لم يتلق حتى الآن ما يفيد بإقالته.



وتابع مدرب أهلي جدة: "لم يصلني حتى الآن أي إخطار بالإقالة.. أنتظر تواصل وكيل أعمالي مع إدارة النادي، ومن ثم إخباري".



وأشارت الصحيفة، إلى أن الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم في أهلي جدة، والمهندس أحمد الصائغ، رئيس النادي، يبحثان عن مدرب جديد لقيادة الفريق.



وكانت أشارت تقارير صحفية، إلى أن السويسري كريستيان جروس، ورامون دياز مدربا الزمالك وبيراميدز السابقان، مرشحان لقيادة الفريق في حال رحيل إيفانكوفيتش.