تطورات الهجوم على منشأتي نفط في السعودية.. ونفي إيران وجود اجتماع بين روحاني وترامب.. أبرز عناوين صحف الكويت

الرئيس الغانم: السعودية ستبقى عصيّة على كل تهديد يمس أمنها واستقرارها

طهران: الإفراج عن الناقلة البريطانية المحتجزة قريبا

إيران: لا اجتماع بين روحاني وترامب في نيويورك

السعودية: 50% من إنتاج أرامكو.. توقف

نتنياهو يغازل ناخبيه بخطوات استفزازية جديدة.. ومصيره يحسم غدًا

الكرملين: استهداف منشأتي نفط «أرامكو» لا يسهم في استقرار الأسواق النفطية

الانتخابات الرئاسية التونسية: قيس سعيد والقروي بالمقدمة

«التعاون الإسلامي»: رفض مطلق.. لإعلان نتنياهو

ترمب: نعلم من المتورط بهجمات أرامكو وجاهزون للرد

واشنطن تكشف عن صور للهجمات على معملي «أرامكو»



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، ركزت صحيفة الجريدة على الاتصال الهاتفي الذي أجراه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عبر خلاله عن إدانة الكويت واستنكارها الشديد للهجومين على منشأتين تابعتين لشركة (أرامكو) في محافظة (ابقيق) وهجرة (خريص) في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأديا إلى اندلاع حريقين تم ولله الحمد السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.



واعرب الأمير عن وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، مبتهلا إلى الباري عز وجل بأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه



وفي سياق متصل، أشارت صحيفة الراي إلى تصريح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بأن المملكة العربية السعودية ستبقى عصية على الدوام على كل تهديد يمس أمنها واستقرارها، معربا عن ثقته كل الثقة بحكمة ونهج القيادة السعودية.



وتابع الرئيس الغانم في سلسلة تغريدات على حسابه بـ"تويتر": "وهو نهج كان على الدوام، يجمع ولا يفرق، ويضع مصالح العرب والمسلمين كأولوية له، وسيستمر هذا الخط واضحا وجليا وشفافا كما كان منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز".



وأفادت صحيفة الوطن بمصرع ثلاثة أشخاص مساء أمس إثر حادث تصادم ثلاثي وقع على طريق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.



وفي التفاصيل، هرع رجال إطفاء مركز الفحيحيل إلى حادث تصادم وقع بين 3 مركبات مما أدى إلى اشتعال النيران، وعلى الفور شرع رجال الإطفاء بمكافحة الحريق وتمكنوا من إخماده وتبين وجود 3 أشخاص متفحمين أثنان منهم كانا في المركبة الأولى والشخص الثالث كان في المركبة الثانية، وقد تم تسليم المتوفين الى الأدلة الجنائية.



وذكرت القبس أن وجه الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء القيادات العسكرية والأمنية إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل الكويت، واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على امن الكويت والمواطنين والمقيمين على أرضها من كل خطر.



وقد قدمت القيادات الأمنية لسمو رئيس مجلس الوزراء ايجازا عن الأوضاع الأمنية في المنطقة وآخرها العمليات التخريبية لمنشآت نفطية داخل اراضي المملكة العربية السعودية وقد بينت رئاسة الاركان بأنها على تنسيق مباشر ومستمر مع الاشقاء في القوات المسلحة السعودية والدول الشقيقة والصديقة.



عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة الوطن تأكيد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان توقف عمليات الإنتاج في معامل (بقيق) و(خريص) والتي تقدر بنحو 7ر5 مليون برميل من النفط الخام (نحو 50 بالمئة) من إنتاج شركة (ارامكو) النفطية اثر الاستهداف الارهابي لمعملي الشركة الذي ادى الى وقوع انفجارات ونشوب حريقين.



وقال الامير عبدالعزيز في تصريح له إن هذا التوقف في عمليات الانتاج جاء وفق التقديرات الأولية مؤكدا ان (ارامكو) ستعوض جزءا من الانخفاض لعملائها من خلال المخزونات.



قالت صحيفة الانباء إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صعدت إجراءاتها الاستفزازية قبل يومين فقط من بدء انتخابات الكنيست المبكرة، وصادقت على إقامة مستوطنة جديدة وعقدت اجتماعها الأسبوعي أمس، في غور الأردن الذي تعهد، رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بضمه في حال فاز في الانتخابات.



وينظم الاحتلال غدا وللمرة الثانية خلال 5 أشهر، انتخابات تبدو أشبه باستفتاء على نتنياهو وتهيمن عليها مسألة العلاقة بين الدين والدولة والتوترات التي تعصف بالمنطقة.



وقال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية سعى من خلالها إلى استمالة الناخبين لإعادة اختياره «إذا كان هناك أي شخص يمكنه التأثير على الرئيس الأميركي دونالد ترامب والكونغرس والرأي العام في الولايات المتحدة فهذه هي القوة الحقيقية». وتساءل: «كيف حققت هذه الإنجازات؟ إنها التجربة».



وأوضحت صحيفة الوطن أن الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد بجدة أعلن، أمس الأحد، رفضه المطلق لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه ضم غور الأردن.



كما أكد بيان صادر عن الاجتماع على مركزية القضية الفلسطينية والقدس للأمة الإسلامية.



واعتبر البيان هذا التصعيد الخطير اعتداءً خطيرًا جديدًا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



وذكرت صحيفة الجريدة أن مراكز الاقتراع في تونس أغلقت أمس الأحد الساعة السادسة مساء في انتخابات رئاسية مفتوحة على كل الاحتمالات وسط اقبال ضعيف.



وفي الشأن نفسه، أشارت صحيفة الوطن إلى إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية بلوغ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة 45.02%.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون، إن النسبة تعتبر مقبولة مقارنة بالإحصائيات قبل غلق مكاتب الاقتراع.



وأشارت الأنباء الأولية إلى فوز أستاذ القانون المستقل قيس سعيد بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس، ليخوض جولة ثانية مع رجل الأعمال نبيل القروي، رهن الحبس الاحتياطي بداعي التورط في قضايا فساد، وفقًا للأرقام الأولية من داخل لجان الفرز.



ووفقًا لهذه التقديرات، حصل سعيد، المؤيد لعقوبة الإعدام والمعارض للمثلية الجنسية، على 19.5% من إجمالي الأصوات.



أفادت صحيفة القبس بأن طهران أعلنت اليوم الاثنين، أنه لن يكون هناك اجتماع بين الرئيس حسن روحاني ونظيره الأميركي دونالد ترامب في الأمم المتحدة، وذلك بعد أن أبقى البيت الأبيض أمس الأحد على احتمال عقد لقاء من هذا القبيل.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني: "لا يوجد شيء من هذا القبيل (اجتماع ترامب وروحاني في نيويورك) على جدول أعمالنا، ولن يحدث".



ذكرت صحيفة الأنباء أن الجمهورية الإيرانية أعلنت، صباح اليوم، عن اكتمال الإجراءات القانونية ضد الناقلة البريطانية المحتجزة، لافتة إلى أنه سيتم الإفراج عنها قريبًا.



وقالت صحيفة الراي إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد تلقى اتصالا هاتفيا اليوم من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وفق ما ذكر بيان رسمي.



دوليا، قالت صحيفة الوطن إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كشف أن الولايات المتحدة تعلم من الجاني في تنفيذ الهجمات على منشآت النفط السعودية مؤكدا أن واشنطن جاهزة للرد على من قام بهذا الاعتداء.



وقال ترامب في تغريدة على حسابه على تويتر: " هوجمت إمدادات النفط السعودية، هناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف الجاني، ونحن جاهزون للرد على الاعتداء اعتمادًا على التحقق أولا."



وأضاف: "لكننا ننتظر أن نسمع من المملكة العربية السعودية حول من تعتقد أنه سبب هذا الهجوم، وكيف سنمضي قدما!"



وقد نشرت واشنطن صورا جوية التقطت بالأقمار الاصطناعية قالت إنها لأعمدة دخان لمشأتي بقيق وخريص النفطتين في السعودية واللتان استهدفتا بطائرات مسيرة.



وقال مسؤولون أميركيون إن الأدلة تشير إلى أن الهجمات تمت بصواريخ كروز، إما من العراق أو إيران.



وتشير المعلومات أيضا إلى أن الهجوم لم يكن بطائرات مسيرة من اليمن، فيما أظهرت الصور أيضا أن الهجوم استهدف 17 موقعا داخل المعملين المستهدفين في الموقعين التابعين لـ"أرامكو.



وأبرزت صحيفة الوطن أول تعليق لموسكو على استهداف منشأتى نفط لشركة "أرامكو" السعودية، أكد الكرملين أن مثل هذه التطورات لا تسهم فى استقرار الأسواق النفطية.



وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف في تصريح لصحيفة "فيدوموستي" الروسية "إن الهجوم الذى نفذ فجر أمس الأول السبت بواسطة طائرات مسيرة واستهدف البنية التحتية السعودية، أمر مقلق بالنسبة إلى سوق النفط العالمية".



واشارت صحيفة الوطن إلى احتفال مئات الآلاف من المكسيكيين أمام القصر الرئاسي الوطني، في العاصمة مكسيكو سيتى، في الذكرى 209 لاستقلالها عن إسبانيا.



ورفع المكسيكيون أعلام بلادهم، في الذكرى المعروفة باسم "صرخة الألم"، عقب إعلان القديس ميجيل هيدالجو، الذى ثار ضد الحكومة الإسبانية التي كانت تحكم البلاد في ذلك الوقت، بدء حركة الاستقلال التي استمرت لمدة عشر سنوات.



وأوضحت صحيفة القبس أن وزير خارجية بريطانيا أكد اليوم الاثنين أن الهجوم على مواقع نفطية سعودية انتهاك سافر للقانون الدولي. وأعلنت المملكة العربية السعودية تعرض منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة «أرامكو» لهجوم بطائرات بدون طيار، ما أدى لاندلاع حريق في معملين للشركة في محافظتي بقيق وهجرة خريص شرق المملكة.



وأضافت صحيفة الراي أن صحيفة كورية جنوبية ذكرت نقلا عن مصادر دبلوماسية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيارة بيونغ يانغ في رسالة بعثها في أغسطس.



ويسبق تاريخ الرسالة أحدث عمليات إطلاق كوريا الشمالية للمقذوفات قصيرة المدى قبل أسبوع. وهذه الرسالة الثانية التي يتلقاها ترامب من كيم الشهر الماضي وسط توقف محادثات نزع السلاح النووي بين البلدين.



وقالت صحيفة جونجانغ ايلبو إن كيم تحدث في الرسالة الثانية التي نقلها إلى ترامب في الأسبوع الثالث من أغسطس عن استعداده للقاء ترامب لحضور قمة أخرى.