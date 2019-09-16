القومي للبحوث يعرض جهوده العلمية المساهمة في التنمية المستدامة بمصر

عرض المركز القومى للبحوث تحت رعاية وزارة التعليم العالي، فيلم تسجيلي عن جهود المركز بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ، في العديد مو العلوم التي تساهم في التنمية المستدامة لمصر، وذلك في إطار مؤتمره العلمي الدولي الأول تحت عنوان "المؤتمر الدولى الأول للمركز القومى للبحوث فى العلوم والتنمية المستدامة بالاشتراك مع معهد جرينوبل بفرنسا" .



ويقام المؤتمر الفترة من 16- 18 سبتمبر الجارى، بحضور ستيفان روماتيه سفير فرنسا فى القاهرة، بمقر المركز القومى للبحوث.



حيث يشارك فى هذا المؤتمر لفيف من العلماء والباحثين فى مصر وفرنسا ونظرائهم من المتخصصين فى العالم لعرض أحدث ماتوصل إليه العلم فى مجالات التنمية المستدامة بما يسهم فى حل مشكلات المجتمع ودفع عجلة التنمية بما يتواكب مع خطة الدولة 2030.



وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم توقيع أكثر من اتفاقية دولية بين المركز والعديد من المعاهد والجامعات والهيئات الدولية بما يكفل تبادل الخبرات بين المركز وكافة الأطراف المشاركة.