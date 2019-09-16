ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

القومي للبحوث يعرض جهوده العلمية المساهمة في التنمية المستدامة بمصر

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:41 ص
القومي للبحوث يعرض
القومي للبحوث يعرض جهوده العلمية المساهمة في التنمية المستدا
نهلة الشربيني
عرض المركز القومى للبحوث تحت رعاية وزارة التعليم العالي، فيلم تسجيلي عن جهود المركز بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ، في العديد مو العلوم التي تساهم في التنمية المستدامة لمصر، وذلك في إطار مؤتمره العلمي الدولي الأول تحت عنوان "المؤتمر الدولى الأول للمركز القومى للبحوث فى العلوم والتنمية المستدامة بالاشتراك مع معهد جرينوبل بفرنسا" .

ويقام المؤتمر الفترة من 16- 18 سبتمبر الجارى، بحضور ستيفان روماتيه سفير فرنسا فى القاهرة، بمقر المركز القومى للبحوث.

حيث يشارك فى هذا المؤتمر لفيف من العلماء والباحثين فى مصر وفرنسا ونظرائهم من المتخصصين فى العالم لعرض أحدث ماتوصل إليه العلم فى مجالات التنمية المستدامة بما يسهم فى حل مشكلات المجتمع ودفع عجلة التنمية بما يتواكب مع خطة الدولة 2030.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم توقيع أكثر من اتفاقية دولية بين المركز والعديد من المعاهد والجامعات والهيئات الدولية بما يكفل تبادل الخبرات بين المركز وكافة الأطراف المشاركة.

ترشيحاتنا

بمكياج ناعم وشعر قصير.. هبة مجدي تتألق بإطلالة سوداء في بيروت

ممشى سياحي ومرسى ومناطق ترفيه وفندق .. اعرف خطة الدولة لتطوير سور مجرى العيون

تعرف على 6 كلمات يحب الله تعالى سماعها من عبده الساجد

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 14 بنك اليوم الاثنين

شاهد.. تعليق مرتضى منصور على اختيار إيهاب جلال مدربا لمنتخب مصر

في وضع تلبس.. تفاصيل ضبط 4 أشخاص يمارسون الرذيلة في كمباوند بالغردقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لـ جاكيت ياسمين صبري .. صور

صورة طبق الأصل من والدتها.. نانسي عجرم تحتفل بتعميد ابنتها ليا

بعدسات ملونة وبندانة.. درة تستعرض جمالها على إنستجرام