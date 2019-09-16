بنظرة رومانسية.. أسما شريف منير ومجمود حجازي يخطفان الأنظار في أحدث ظهور

نشرت أسما شريف منير عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام صورة رومانسية تجمعها بزوجها الفنان محمود حجازى وهما ينظران لبعضهما فى اجواء رومانسية، ولفتت الصورة أنظار متابعيها عبر انستجرام.



وتفاعل متابعو أسما شريف منير مع الصورة معلقين:



ربنا يحفظكوا . الناس فيما يعشقون مذاهب، لايقين على بعض اوى.



وأسما شريف منير خبيرة تجميل وتقدم الكثير من الفيديوهات التي تتضمن نصائح للفتيات على السوشيال ميديا عن طريقة ارتداء الملابس وشراء الماكياج وأحدث ألوان الموضة ويتابعها الآلاف عبر حساباتها الشخصية.



وانضمت أسما شريف منير لوالدها الفنان شريف منير وقدما معًا الموسم الأول من برنامج أنا وبنتى الذى حقق نجاحا كبيرا وكان يعرض على شاشة قناة "On E".