ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السيسي: حريصون على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:49 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين لكلٍ من المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة، والمستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوي نائبًا عامًا.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اجتمع عقب حلف اليمين مع الرئيس الجديد لمجلس الدولة والنائب العام الجديد، حيث تمنى الرئيس لهما التوفيق في أداء مسئولياتهما، مؤكدًا الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم وفقًا للدستور والقانون.

ومنح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكلٍ من المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار نبيل أحمد توفيق صادق النائب العام السابق، حيث أعرب الرئيس عن خالص التقدير لجهودهما الكبيرة وتفانيهما في إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين، ليكونا مثالًا في إعلاء المصلحة الوطنية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. المستشار سعيد مرعي يؤدى اليمين رئيسًا للمحكمة الدستورية أمام السيسى

نشاط الرئيس السيسي في أسبوع.. افتتح القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي بـ نيامي .. عقد اجتماعات لمتابعة تطوير الموانئ واستكمال خطة الارتقاء بمنظومة الكهرباء وبرنامج تطوير التعليم العالي والبحث العلمي

السيسي يشهد حلف رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد اليمين الدستورية

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يفتتح المرحلة الثانية من مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.. يشهد الاحتفال بعيد العلم.. ويتابع تفعيل صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية

ترشيحاتنا

حريق ارامكو.. كيف أضر بـ خامس أكبر مستورد للنفط في العالم

بمشاركة فيفى عبده والشاب خالد.. إطلاق MBC5 السبت .. وهذه البرامج تشاهدونها حصريا

في وضع تلبس.. تفاصيل ضبط 4 أشخاص يمارسون الرذيلة في كمباوند بالغردقة

سعر الدولار اليوم 16 - 9- 2019 وأسعار العملات الأجنبية .. فيديو

فيديوجراف|خان الأمانة.. طليقة الفنان أحمد عبد الله تسجنه

السلمون والتفاح.. 7 علامات تؤكد نقص الكالسيوم فى الجسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لـ جاكيت ياسمين صبري .. صور

صورة طبق الأصل من والدتها.. نانسي عجرم تحتفل بتعميد ابنتها ليا

بعدسات ملونة وبندانة.. درة تستعرض جمالها على إنستجرام