المصري يكشف كواليس مفاوضات اتحاد الكرة مع إيهاب جلال

كشف محمد الخولي عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي ورئيس بعثة الفريق في زنجبار عن كواليس اقتراب تولي إيهاب جلال المدير الفني للفريق قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم.



وأكد محمد الخولي في تصريحات إذاعية لبرنامج " ملعب 9090 " أن هناك مفاوضات بين إيهاب جلال واللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة حيث يقترب إيهاب جلال بشدة من تولي منصب المدير الفني للمنتخب، لافتا إلى أن الأزمة الحالية تتمثل في الجهاز المعاون له حيث يصر المدير الفني للمصري على اصطحاب جهازه المعاون الحالي وهو ما يخالف رغبة اللجنة الخماسية.



وأضاف محمد الخولي أن إيهاب جلال هو من أبلغه تطورات المفاوضات وعن سر تأخر الإعلان الرسمي، مشددا أن فور حل أزمة الجهاز المعاون سيتم الإعلان الرسمي عن توليه المسؤولية.

