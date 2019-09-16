ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

عقارات وسيارات.. سقوط عصابة تصنيع مخدرات غسلوا 25 مليون جنيه

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:56 م
اموال
اموال
مصطفى الرماح
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم 5 متهمين تم ضبطهم بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "ومحبوسين حاليًا على ذمة قضيتين "تصنيع مواد مخدرة"، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك.

ولجأ المتهمون لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها من خلال عدة أساليب من بينها تأسيس الأنشطة التجارية والشركات وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 25 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. كيف أسقطت مكافحة المخدرات عنصرين إجراميين بـ 3 كيلو هيروين

200 كيلو بانجو وحشيش ..سقوط عنصرين إجراميين بالدقهلية .. فيديو

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للسفراء الجدد في مصر

القوات البحرية تنجح في إنقاذ يخت يحمل 38 فردا من الغرق بالبحر الأحمر

اتحاد الكرة يزف خبرا لجماهير مصر فى الموسم الجديد للدورى الممتاز

بشرى للمتزوجات.. اللولب يحميك من مرض قاتل

رسميا .. مدحت شلبى يرحل عن نايل سبورت وينتقل إلى هذه القناة

في وضع تلبس.. تفاصيل ضبط 4 أشخاص يمارسون الرذيلة في كمباوند بالغردقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض رشاقتها.. صور

بالصور.. صياد يعثر بالصدفة على سمكة "من عالم آخر" تشبه الديناصورات

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لـ جاكيت ياسمين صبري .. صور