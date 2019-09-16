لتكن الفوضى.. هكذا واجهت فلسطين تعهد نتنياهو بضم الخليل

علقت وزارة الخارجية الفلسطينية على تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفرض السيطرة على الخليل ومستوطنة كريات أربع.



وقال الخارجية الفلسطينية في بيان لها إن وعد نتنياهو الاستعماري هو دعوة صريحة لنشر الفوضى بالمنطقة.



وأضافت الوزارة في بيانها أنه في ظل السباق الانتخابي يواصل نتنياهو توزيع وعوده الانتخابية بشأن مستقبل الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها، وتأتي بعيد اقتحامه للبلدة القديمة بالخليل، وترجمة لأقواله التي أدلى بها أثناء هذا الاقتحام، وتفسيرًا احتلاليًا لقراره بطرد المراقبين الدوليين منها، حتى يتمكن من الاستفراد التهويدي بها وتنفيذ أجنداته التوسعية الإحلالية بها".



وقال نتنياهو في حديث لإذاعة جيش الاحتلال إنه يتعهد بضم مستوطنة "كريات أربع" والمستوطنة اليهودية وسط الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة إلى "إسرائيل" بعد الانتخابات، قائلًا إنها : "مدينة الآباء والأجداد".



ويأتي ذلك قبل يوم من انطلاق الانتخابات التشريعية في إسرائيل.



وكان نتنياهو قد تعهد في وقت سابق بفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة كافة، وعلى غور الأردن وشمال البحر الميت.



