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رياضة

مفاجأة.. إيهاب جلال مستمر.. المصري يوجه صدمة لـ اتحاد الكرة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:53 م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
ياسمين تيسير
فجر عدنان حلبية عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي مفاجأة بشأن قرب رحيل إيهاب جلال المدير الفني للفريق لقيادة المنتخب الأول.

وأكد عدنان حلبية في تصريحات لقناة تايم سبورت أن حتي هذه اللحظة فإن إيهاب جلال مستمر مع الفريق ولن يرحل، خاصة وأنه لا يوجد أي خطابات رسمية لمجلس الإدارة في هذا الشأن.

وأضاف عدنان حلبية أن الأمر متنهي بالنسبة لمجلس الإدارة وإيهاب جلال مستمر مع الفريق، خاصة وأن فترة المفاوضات طالت ولم تسفر عن أي إعلان رسمي، بالإضافة لأن الفريق سيبدأ خوض مباريات الدوري الممتاز وتمثيل مصر في بطولة الكونفدرالية.

وتابع عدنان حلبية أن اللجنة الخماسية مكونة من أعضاء على قدر عال من المسئولية ودراية كبرى البروتوكول المتبع في مثل هذه الحالات لذلك فكان لا بد من إبلاغ مجلس الإدارة بشكل رسمي بوجود مفاوضات وقرب الاتفاق.

وأكمل عدنان حلبية أن مجلس الإدارة لا يمتلك أي حلول أخرى لذلك، فإيهاب جلال مستمر مع الفريق خاصة وأن الفريق يخوض مباراة كل 4 أيام بالدوري الممتاز والكونفدرالية.




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