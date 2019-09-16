بـ فستان أسود.. دومينيك حوراني تبهر متابعيها بإطلالة كاجول

نشرت دومينيك حوراني صورة جديدة لها جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة جريئة وعصرية.



وظهرت دومينيك حوراني بـ فستان أسود كات، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارات واختارت كاب أسود عصريا مما يضيف رونقاً لإطلالتها.



ومن الناحية الجمالية وضعت ميكاب مناسب لبشرتها البرونزية مع روج روز وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايشادو ، وتركت شعرها متطاير، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.

