خليفة تركي آل الشيخ يفوز برئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم بالتزكية

بيان إعلامي |



نتائج اجتماع الجمعية العمومية (25) غير العادي للاتحاد العربي لكرة القدم

واجتماع مجلس الاتحاد.



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حسم الاتحاد العربي لكرة القدم، تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا للاتحاد العربي بجانب الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها (25) غير العادي المنعقد الآن بمدينة "جدة" السعودية ، وذلك خلفا للمستشار تركي آل الشيخ.من جهته يشارك جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ومعه أحمد عبد الله عضو اللجنة في المملكة العربية السعودية لتمثيل مصر في اجتماع الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد العربي لكرة القدم التي تعقد الاثنين لانتخاب رئيس جديد للاتحاد العربي بعد استقالة المستشار تركى آل الشيخ.فيما يتضمن جدول الأعمال للجلسة الطارئة الموافقة على جدول الأعمال إلى جانب كلمة للقائم بأعمال الرئيس و المصادقة على إجتماع المجلس الأخير، ثم اختيار لجنة للاقتراع على الانتخابات اثنين من آسيا واثنين من أفريقيا لانتخاب رئيس للاتحاد العربى لكرة القدم.واستقال رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ من منصبه كرئيس للاتحاد العربي لكرة القدم، بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة.