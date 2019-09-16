التعليم تقرر صرف العلاوة الاجتماعية لمعلمي المدارس الخاصة.. تعرف على قيمتها

قررت اللجنة المركزية للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صرف العلاوة الاجتماعية لمعلمي المدارس الخاصة بنسبة 10% بحد أدنى 245 جنيها وحد أقصى 500 جنيه.



وشددت اللجنة المركزية للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم على أن يتم تحميل مسئولية صرف هذه العلاوة من ميزانية المدرسة طبقا لنص المادة 38 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 المنظم للمدارس الخاصة.



وأكدت اللجنة المركزية للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم أنه لن يتم السماح بتحميل تكلفة صرف هذه العلاوة على أولياء الأمور



وقالت اللجنة المركزية للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم إنه في حالة حدوث عجز نتيجة صرف العلاوة من ميزانية المدرسة تطبق الإجراءات الواردة فى المادة 36 من القرار ‪ ‬الوزاري رقم 420 لسنة 2014