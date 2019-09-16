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رياضة

شاهد .. لحظة تكريم محمود الخطيب أبطال النادي الأهلي

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:58 م
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
حسام الحارتي
قام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، بتكريم أبطال النادي في كافة الألعاب المختلفة بمقر النادي بمدينة نصر وسط حضور كافة أبناء القلعة الحمراء.

محمود الخطيب يكرم أبطاله
وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على تكريم أبطاله تقديرا لجهودهم ومن أجل الاستمرار في تحقيق الألقاب والبطولات، داخل النادي الأهلي.

الخطيب يبدأ حفل تكريم أبطال النادي الأهلي بدعم مؤمن زكريا بأغنية
انطلق حفل تكريم العديد من أبطال النادي الأهلي الذين حققوا إنجازات عربية وإفريقية وعالمية مع النادي أو المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة بأغنية لمؤمن زكريا دعما له في مرضه.

شهد الحفل حضور مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب والأبطال الرياضيين المكرمين في الحفل الكبير الذي يستضيفه فرع النادي بمدينة نصر.

وكان الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي قد رشح أبطال النادي الأهلي لتكريمهم في الحفل، في إطار سياسة مجلس الإدارة لدعم جميع الفرق الرياضية بالنادي وتكريم اللاعبين أصحاب الإنجازات.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد قرر إقامة حفل التكريم انطلاقا من اهتمامه بكل المواهب من أبناء النادي في جميع الألعاب، وتأكيد دعمهم، خاصة أصحاب الإنجازات منهم ؛ سواء مع النادي أو مع المنتخبات الوطنية على المستوى العربي أو الإفريقي أو العالمي، إضافة إلى تحفيز جميع اللاعبين لبذل أقصى الجهد وتحقيق الانتصارات والألقاب وإعلاء اسم الأهلي في جميع المحافل الرياضية.

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