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أخبار العالم

بوتين يقترح على السعودية شراء أسلحة روسية بعد الهجوم على قطاع النفط

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:45 م
صدى البلد
رويترز
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إن بلاده مستعدة لمساعدة المملكة العربية السعودية بعد الهجمات التى تعرضت لها منشأتي نفط بالمملكة، واقترح على الرياض شراء أسلحة روسية.

وأضاف بوتين بعد محادثات مع زعيمي تركيا وإيران في أنقرة اليوم : "نحن على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة للسعودية وسيكون كافيا أن تتخذ القيادة السياسية في السعودية قرارا حكوميا حكيما مثلما فعل زعماء إيران بشراء منظومة إس-300 ومثلما فعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشراء منظومة الدفاع الجوي إس-400 الأحدث من روسيا".

وأكد أن هذه الأسلحة الروسية كفيلة بحماية أي منشآت للبنية التحتية في السعودية.

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