محمود فتح الله: كنت أتمنى ختام مسيرتي في نادي الزمالك



محمود فتح الله يعلن اعتزاله

وأضاف محمود فتح الله في تصريحات لفضائية " تايم سبورت "، أنه تلقى العديد من العروض الداخلية والخارجية قبل اتخاذ قرار الاعتزال متابعا:" درست العروض جيدا ولكنها لم تضاف لسجلات تاريخي شيئا".



محمود فتح نجم الزمالك



وأوضح محمود فتح الله أنه كان يأمل في ختام مسيرته الكروية داخل نادي الزمالك معربا عن تقديره الشديدة تجاه جماهير القلعة البيضاء معلقا :" جماهير نادي الزمالك مش بتنسي حد".



علق محمود فتح الله نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على قرار اعتزاله كرة القدم في الوقت الحالي قائلا:" اتخاذ القرار جاء عن قناعة شديدة وفي الوقت المناسب".