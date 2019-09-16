فيلم Avengers: Endgame يحقق إيرادات 2 مليار و796 مليون دولار

حقق فيلم Avengers: Endgame إيرادات وصلت إلى 2 مليار و796 مليون دولار متربعًا على عرش أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات فى التاريخ السينما الأمريكية.





فيلم Avengers Endgame من بطولة روبرت داونى جونيور وكريس هيمزورث وسكارلت جوهانسون وآخرين فى دور أبطال خارقين يحاربون الشرير ثانوس الذى يلعب دوره جوش برولين، والفيلم هو ذروة قصة سردت على مدى 22 من أفلام استديوهات مارفل على مدى عشر سنوات.



