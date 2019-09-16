ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لمدة 3 شهور.. الإدارة العامة للمرور تعلن تفاصيل تطوير طريق أسيوط الصحراوي الغربي

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 09:26 م
تفاصيل تطوير طريق
تفاصيل تطوير طريق أسيوط الصحراوي الغربي
أحمد مهدي
أعلنت الادارة العامة للمرور، عن التفاصيل الكاملة لأعمال تطوير طريق أسيوط الصحراوي الغربي، والتى تستمر لمدة ٣ شهور.

وقالت الادارة في بيان لها، ان اعمال التطوير تشهد انشاء طريقى خدمة على الطريق المشار اليه بدءا من تقاطعه مع طريق الفيوم الصحراوي وحتى اسيوط بطول ٣٢٠ كم، وكذلك تنفيذ نفق بمدخل ومخرج مدينة ميدوم بالكيلو ٨٥.

وتابع بيان الادارة، طريق الخدمة الجاري انشاؤه يبعد عن الطريق الرئيسي من ٧ الى ١٠ أمتار ويتم البدء في الاتجاه القادم من اسيوط الي القاهرة، ونفق سطحي بارتفاع ٨ أمتار من منسوب الاسفلت بمدخل و مخرج مدينة ميدوم بالكيلو ٨٥ "كمرحلة اولى من المشروع".

وأشارت الادارة الي أن التحويلات المرورية التى سيتم تنفيذها، قبل مدخل مدينة ميدوم بـ٥٠٠ متر للقادم من اسيوط الى القاهرة، عن طريق الميل يمينا للدخول للمدينة وكذا تنفيذ تحويلة اخرى للخارج من المدينة قبل الطريق الرئيسي بـ٥٠٠ متر للقادم من ميدوم الى القاهرة، عن طريق الميل يمينا للخروج للطريق الرئيسي.

مدة تنفيذ الاعمال ٣ أشهر على ان تكون يوميا من الساعة ٧ صباحا وحتي ٥ مساء اعتبارا من الثلاثاء ١٧ سبتمبر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان طريق هضبة أسيوط والصحراوي الغربي

ترشيحاتنا

مش بالسن.. نجمات تجاوزن الخمسين تنافسن على أجمل إطلالة في صيف 2019.. صور

سر طلاق فؤاد المهندس وشويكار.. ضربته بزجاجة على رأسه بسبب ممثل مغمور.. تعرف عليه

تضارب داخل اتحاد الكرة.. أسهم إيهاب جلال تتراجع وحسام حسن يقترب بقوة

لانسز ومكياج جديد.. ياسمين صبرى تغير ملامحها.. والجمهور: جورجينا.. شاهد

بفستان مبهر.. نوال الزغبي تبرز قوامها المتناسق

مع صديقه الأنتيم.. لحظة وصول محمد صلاح الي إيطاليا استعدادا لمواجهة نابولي.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مبهر.. نوال الزغبي تبرز قوامها المتناسق

لانسز ومكياج جديد.. ياسمين صبرى تغير ملامحها.. والجمهور: جورجينا.. شاهد

شاهد .. لحظة منح الرئيس وسام الجمهورية لرئيس مجلس الدولة والنائب العام السابقين