لمدة 3 شهور.. الإدارة العامة للمرور تعلن تفاصيل تطوير طريق أسيوط الصحراوي الغربي

أعلنت الادارة العامة للمرور، عن التفاصيل الكاملة لأعمال تطوير طريق أسيوط الصحراوي الغربي، والتى تستمر لمدة ٣ شهور.



وقالت الادارة في بيان لها، ان اعمال التطوير تشهد انشاء طريقى خدمة على الطريق المشار اليه بدءا من تقاطعه مع طريق الفيوم الصحراوي وحتى اسيوط بطول ٣٢٠ كم، وكذلك تنفيذ نفق بمدخل ومخرج مدينة ميدوم بالكيلو ٨٥.



وتابع بيان الادارة، طريق الخدمة الجاري انشاؤه يبعد عن الطريق الرئيسي من ٧ الى ١٠ أمتار ويتم البدء في الاتجاه القادم من اسيوط الي القاهرة، ونفق سطحي بارتفاع ٨ أمتار من منسوب الاسفلت بمدخل و مخرج مدينة ميدوم بالكيلو ٨٥ "كمرحلة اولى من المشروع".



وأشارت الادارة الي أن التحويلات المرورية التى سيتم تنفيذها، قبل مدخل مدينة ميدوم بـ٥٠٠ متر للقادم من اسيوط الى القاهرة، عن طريق الميل يمينا للدخول للمدينة وكذا تنفيذ تحويلة اخرى للخارج من المدينة قبل الطريق الرئيسي بـ٥٠٠ متر للقادم من ميدوم الى القاهرة، عن طريق الميل يمينا للخروج للطريق الرئيسي.



مدة تنفيذ الاعمال ٣ أشهر على ان تكون يوميا من الساعة ٧ صباحا وحتي ٥ مساء اعتبارا من الثلاثاء ١٧ سبتمبر.

