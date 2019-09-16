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رياضة

أخبار الزمالك اليوم 16-9-2019.. مفاجأة مدوية لـ الأهلي فى السوبر.. وميتشو يطلب تسجيلات مباريات الأحمر

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:02 م
ميتشو
ميتشو
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم "الاثنين"، 16 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:

محمود فتح الله: كنت أتمنى ختام مسيرتي في نادي الزمالك

علق محمود فتح الله نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على قرار اعتزاله كرة القدم في الوقت الحالي قائلا:" اتخاذ القرار جاء عن قناعة شديدة وفي الوقت المناسب".

دوري أبطال إفريقيا .. نادي الزمالك يعود من السنغال ويستعد للسوبر

وصلت إلى القاهرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك قادمة من السنغال بعد الخسارة من جينيرسيون فوت .

آخر تطورات إصابة جنش الزمالك عقب السفر لـ ألمانيا

تواصل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة محمد أسامة، مع محمود جنش حارس مرمى الفريق الأبيض خلال الساعات الماضية.

الزمالك يجهز مفاجأة مدوية لـ الأهلي فى السوبر المصري ..تعرف عليها

يجهز الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مفاجأة مدوية لمباراة فريقه المقبلة أمام النادي الأهلي بالسوبر المصرى.

ميتشو الزمالك يطلب تسجيلات مباريات الأهلي قبل السوبر المصرى

حرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مطالبة الجهاز الإداري للفريق بتوفير أكبر عدد من تسجيلات مباريات فريق الأهلي.

جلسة مرتقبة بين مرتضى منصور وميتشو استعدادا لمواجهة الاهلي في كأس السوبر

استقر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على عقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، مع لاعبي الفريق الأبيض والجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو .

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