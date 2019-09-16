أخبار الزمالك اليوم 16-9-2019.. مفاجأة مدوية لـ الأهلي فى السوبر.. وميتشو يطلب تسجيلات مباريات الأحمر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم "الاثنين"، 16 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:علق محمود فتح الله نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على قرار اعتزاله كرة القدم في الوقت الحالي قائلا:" اتخاذ القرار جاء عن قناعة شديدة وفي الوقت المناسب".وصلت إلى القاهرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك قادمة من السنغال بعد الخسارة من جينيرسيون فوت .تواصل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة محمد أسامة، مع محمود جنش حارس مرمى الفريق الأبيض خلال الساعات الماضية.يجهز الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مفاجأة مدوية لمباراة فريقه المقبلة أمام النادي الأهلي بالسوبر المصرى.حرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مطالبة الجهاز الإداري للفريق بتوفير أكبر عدد من تسجيلات مباريات فريق الأهلي.استقر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على عقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، مع لاعبي الفريق الأبيض والجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو .