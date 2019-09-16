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رياضة

آخر تطورات إصابة جنش الزمالك عقب السفر لـ ألمانيا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:00 م
جنش
جنش
ملك موسى
تواصل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة محمد أسامة، مع محمود جنش حارس مرمى الفريق الأبيض خلال الساعات الماضية.

واطمأن الجهاز الطبي على الحارس واَخر تطورات خضوعه للتأهيل فى ألمانيا خاصة وأن جنش سافر خلال الأيام الماضية إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبي جديد تحت اشراف الطبيب المعالج له.

وكان الحارس سبق و أجرى عملية بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس بعد اصابته في معسكر المنتخب لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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