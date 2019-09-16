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فن

فوازير شريهان .. محمد رمضان يرد على انتقاد ملابسه المثيرة للجدل في الحفلات

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:02 م
محمد رمضان مع محررة
محمد رمضان مع محررة صدى البلد
آيه عاطف
رد الفنان محمد رمضان على الهجوم الذي يتعرض له بسبب ملابسه شبه العارية والمثيرة للجدل التي يرتديها في حفلاته الغنائية وآخرها في حفل الساحل الشمالي الذي أقيم منذ أيام.

وقال محمد رمضان في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "أنا أقدم ميوزياكال شو أثناء الحفل الغنائي لإسعاد جمهوري وتقديم كل ما هو جديد لهم".

وأضاف "الملابس التي أرتديها أثناء الحفل ما هي إلا ملابس تتناسب مع الأجواء الاحتفالية، فمثلا الفنانة الكبيرة شريهان كانت ترتدي ملابس غريبة أثناء تقديمها الفوازير، وذلك كان من أجل الشو، فلا بد أن يرتدي الفنان ملابس غير تقليدية".

كان الفنان محمد رمضان رد على انتقادات صورة صلاته بقميص شفاف من خلال نشر صورة جديدة عبر خاصية استورى حسابه على "إنستجرام" وعلق على الصورة قائلا: "الشكر لله فى أى وقت وفى أى مكان وفى السر والعلانية".

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