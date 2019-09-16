ياسر رزق يفجر مفاجأة عن محمد مرسي

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن القوات المسلحة المصرية جيش وطني وليس جيشا طائفيا أو جيش أقلية، لكنه جيش مكون من كل فئات الشعب.



وأضاف ياسر رزق في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "لولا القوات المسلحة المصرية لانهارت الدولة المصرية يوم 28 يناير 2011 خاصة بعد إحراق الأقسام والمحاكم".



وتابع ياسر رزق: "نزول القوات المسلحة إلى الشارع أنقذ مصر ورفع شأن الدولة المصرية والقوات المسلحة احترمت إرادة الشعب عندما اختار الإخوان في مجلس النواب، كما احترمت إرادة الشعب في ثورة الثلاثين من يونيو بالانحياز إلى رغبة الشعب".



وتابع ياسر رزق: "في يوم 28 يونيو 2013 ذهب عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك ومعه قيادات القوات المسلحة إلى محمد مرسي لمحاولة إقناع مرسي بالانصياع إلى رغبات الشعب".



وأكمل ياسر رزق: "وحاول محمد مرسي رشوة قيادات القوات المسلحة متصورا أن الجميع خونة ومرتشون مثله ومثل جماعته الإرهابية، كي يتركوه في الحكم ولكن القوات المسلحة لم توافق مطلقا".