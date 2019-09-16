محمد رمضان ينشر صورته عاريا.. والجمهور ينهال بتعليقات غير متوقعة.. شاهد

نشر الفنان محمد رمضان صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام شبه عار كعادته فى الظهور بحفلاته الأخيرة.



وعلق محمد رمضان على الصورة قائلا "الحمد لله أصبحت الفنان صاحب القناة الأعلى مشاهدة في الوطن العربي على يوتيوب تخطينا اثنين مليار وثمانين مليون مشاهدة في وقت قياسي ".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:



عاش - الثقة فى الله نجاح - الأسطورة - أفضل ممثل فى الوطن العربي - مافيا مافيا



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "زلزال"، وشاركة فى البطولة الفنان ماجد المصرى والفنانة حلا شيحة والفنانة هنادى مهنا.