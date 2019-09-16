مران خططي للاعبي الإسماعيلي بعد ودية الساحل السعودي

خاض لاعبو الفريق الأول الأساسيون مران مساء اليوم عقب مشاركة البدلاء بودية الساحل السعودى والتى انتهت بفوز الدراويش برباعية نظيفة.



المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية شملت سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية.



كما تطرق المران لتدريبات على التسليم والتسلم وكيفية التعامل مع الكرات العرضية قبل أن يتم تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات تخللها تدريبات على التسديد.



وعلى هامش المران ، خاض محمد الضرف ارتكاز الفريق تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبى.



واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين التى تم إيقافها عدة مرات من أجل منحهم التعليمات الفنية.



وحرص المدير الفنى على عقد اجتماع مع اللاعبين قام خلاله بتحفيزهم ومطالبتهم باستمرار الانتصارات.