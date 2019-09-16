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أخبار العالم

ترامب يكشف مفاجأة عن أسعار النفط بعد هجمات أرامكو السعودية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:40 م
ترامب
ترامب
رويترز
هون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين من أثر طفرة في أسعار النفط عقب هجمات على منشأتي نفط سعوديتين، قائلا إن الأسعار لم ترتفع كثيرا و بوسع الولايات المتحدة ودول أخرى تخفيف الزيادة بالإفراج عن مزيد من المعروض.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض أثناء لقائه بولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة "لم ترتفع كثيرا جدا ولدينا احتياطيات نفطية استراتيجية، هائلة، ويمكننا الإفراج عن جزء صغير منها، والدول الأخرى بوسعها أن تكون أكثر بذلا للنفط، وبهذا تدفعونه للانخفاض على الفور."

وقال "هذه ليست مشكلة."

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