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رياضة

تعديلات في تشكيل ليفربول المتوقع أمام نابولي بـ دورى ابطال اوروبا

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:43 ص
فريق ليفربول
فريق ليفربول
محمد السعيد
استقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة نابولي، اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال اوروبا.

ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة ليفربول اليوم بعض التعديلات، عن آخر مباراة للريدز أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، حيث سيدفع كلوب بفيرمينو بدلا أوريجي المصاب، وهيندرسون بديلا من لـ تشامبرلين، الذي لم يستعد كامل مستواه حتى الآن، بعد عودته من الإصابة بالرباط الصليبي.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نابولي في دوري أبطال اوروبا:

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - أرنولد.

خط الوسط: فابيينو - هندرسون - فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو.

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