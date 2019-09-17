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ثقافة

ورشة عمل بـ بيت السناري حول النقش على النحاس

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:01 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
ينظم بيت السناري الأثري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية؛ ورشة عمل للشباب من الجنسين لتعليم "فن النقش على النحاس"، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري بمقر بيت السناري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

وتركز الورشة على التعريف بتاريخ فن النقش على النحاس والذي يعد واحدًا من أهم الفنون الإسلامية، في إطار تسليط الضوء على الفنون والحرف اليدوية المصرية والحفاظ عليها من الاندثار. كما تسعى الورشة للتعريف بمراحل الحفر والنقش على أنواع النحاس المختلفة للحصول على منتج نحاسي جذاب، بهدف تعليم المشتركين هواية وحرفة ذات رأس مال بسيط لمن يرغب في إقامة مشروع يدوي صغير.

يدير الورشة الفنان رمضان جمعه الشرقاوي؛ وهو أحد رواد فن النقش على النحاس والخط العربي والزخرفة، صمم ونفذ العديد من الأعمال الفنية، وشارك بها في عدة معارض.

تبدأ الورشة بمجرد اكتمال العدد وتستهدف الشباب من الجنسين بداية من 18 عاما فيما فوق، بشرط الحجز المسبق، وبحد أقصى 15 مشتركًا.

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