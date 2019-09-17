الداخلية تضبط مصنعا لإنتاج الترامدول والعقاقير المخدرة بالغربية..صور

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الناجحة ضد مروجى المواد المخدرة، حيث تمكنت من ضبط مصنع لتصنيع وتجهيز العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بالغربية .



تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد نشاط عناصر إجرامية يقومون بالإتجار فى العقاقير المخدرة "الترامادول" وقيامهم بإعداد مخزن ملحق بمسكن ملكهم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا ، لتصنيع ذلك المخدر وإنتاجه بكميات كبيرة وترويجه متخذين من محافظة الغربية والمحافظات المتآخمة لها مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع .



تمكنت الاجهزة الامنية من رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم كلًا من صاحب محل "كوافير" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا ، سبق إتهامه فى قضية "تبديد هارب"، ونجله مندوب مبيعات - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا ، سبق إتهامه فى 6 قضايا آخرهم قضية "سلاح بدون ترخيص"، وعاطل - مقيم بالشرقية وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط الثانى بالمصنع المشار إليه وضبط الثالث حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا وبحوزته 100 قرص مخدر لعقار الترامادول ومبلغ مالى وهاتف محمول .



أسفرت عمليات تفيش المصنع عن ضبط كمية من الآلات والعقاقير المستخدمة فى تصنيع المخدرة ، حيث تم ضبط (93,850) ثلاثة وتسعون ألف وثمانمائة وخمسون قرص لعقار الترامادل المخدر، و3 برميل لمادة "ثيوفيللين"، عقار لعلاج قصور الجهاز التنفسى وزنت (44,400) أربعة وأربعون كيلو وربعمائة جرام، وبرميل لمادة "إسيتامينوفين" عقار مسكن وخافض للحرارة وزنت (20) عشرون كيلو جرام، و3 برميل لمادة "بولى فاينيل بيرليدون PVP" مسحوق يستخدم فى ربط مكونات المركبات الكيميائية وزنت (66) ستة وستون كيلو جرام، و4 شيكارة لمادة "سيلورولوز" تستخدم لتماسك العجين، وزنت (81,650) واحد وثمانون كيلو وستمائة وخمسون جرام.



كما تم ضبط شيكارة لمادة "سيليكا"، تستخدم لتماسك العجين وزنت (6,450) ستة كيلو وربعمائة وخمسون جرامـ وبرميل لعقار "باراسيتامول" مسكن وخافض للحرارة وزنت (40) أربعون كيلو جرام، وشيكارة عقار "كولد فرى" لعلاج نزلات البرد وزنت (17,450) سبعة عشر كيلو وربعمائة وخمسون جرام، وشيكارة ماغنسيوم وزنت (12,900) إثنا عشر وتسعمائة جرام، وكميات من مسحوق أبيض اللون "مجهول" وزنت (64,350) أربعة وستون كيلو وثلاث مائة وخمسون جرام، و8 ماكينة تستخدم فى التصنيع (تعبئة وتغليف – الفلترة – تجهيز – خلط – تغليف الرولات – سرفلة)، و2 جهاز (طرد مركزى – خلط صبغة)، و2 كومبورسور هواء، و2 جالون لون صناعى "أحمر" وزنت (29,750) تسعة وعشرون كيلو وسبعمائة وخمسون جرام، و41 رول تغليف ، ميزان ديجيتال.



وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترفا بقيامهما بتجهيز وإعداد المواد الكيميائية والخامات والأدوات المستخدمة فى التصنيع ، وكذا ترويج مخدر "الترامادول" والعقاقير الطبية بالاشتراك مع المتهم الأول الهارب".. جارى تكثيف الجهود لضبطه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وإجهاض محاولات تصنيع المخدرات التخليقية لحجبها عن سوق الإتجار غير المشروع دعمًا للجهود المبذولة فى مجال خفض الطلب على المخدرات لدرء آثارها الضارة عن المجتمع .