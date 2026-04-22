هندسة القاهرة تحتضن ملتقى التوظيف والتدريب بمشاركة كبرى المؤسسات

شهدت كلية الهندسة بجامعة القاهرة انطلاق فعاليات اليوم الرابع والأخير من ملتقى التوظيف والتدريب الذي تنظمه الجامعة، في إطار حرصها على دعم طلابها وخريجيها وتأهيلهم لسوق العمل، وتعزيز جسور التواصل مع كبرى المؤسسات والشركات.

وتفقد رئيس جامعة القاهرة، أجنحة المعرض المصاحب للملتقى، والذي يضم نخبة من الشركات الكبرى العاملة في القطاع الهندسي، حيث اطلع على طبيعة الفرص التدريبية والتوظيفية التي تتيحها هذه الشركات للطلاب والخريجين، كما أجرى حوارات مباشرة مع ممثليها للتعرف على متطلبات سوق العمل، وآليات إعداد الكوادر الهندسية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة.

كما أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نقاشات موسعة مع ممثلي المؤسسات المشاركة، تناولت سبل تعزيز التعاون مع الجامعة، وتطوير البرامج التدريبية التي تسهم في رفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم مهنيًا، بما يحقق التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، ويُسهم في بناء مسارات مهنية ناجحة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن ملتقى التوظيف والتدريب يمثل منصة حيوية لربط مخرجات العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تنظيمه سنويًا بشكل متطور يواكب المتغيرات المتسارعة في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن تواجد هذا العدد المتميز من الشركات يعكس ثقة مؤسسات سوق العمل في خريجي جامعة القاهرة، وقدرتهم على المنافسة محليًا وإقليميًا.

ويشارك في اليوم الرابع للملتقى، أكثر من 50 شركة، وأكثر من 30 متحدث ومشارك في الجلسات الحوارية من رواد الصناعة، وأكثر من 30 مرشد مهني ومتخصص، وبمشاركة نحو 10 آلاف من طلاب الكلية وخريجيها الذين سجلوا لحضور الفعاليات.

وعلى هامش انطلاق اليوم الرابع للملتقي بكلية الهندسة، شهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، توقيع مذكرة تفاهم بين كلية الهندسة وشركة السويدي إليكتريك، بالقاعة الرئيسية بكلية الهندسة، والتي وقعها كل من الدكتور محمد شوقي القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، والمهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة السويدي إلكتريك، بحضور الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس إيهاب الهادي نقيب مهندسي الجيزة، ووكلاء الكلية.

وتستهدف مذكرة التفاهم، التعاون المشترك بين الجانبين من أجل تطبيق برامج مشتركة تستهدف دعم وتطوير الطلاب والخريجين من كلية الهندسة بجامعة القاهرة ورفع مهاراتهم لتقليل الفجوة بين المناهج الدراسية وسوق العمل، وخلق كفاءات مُدربة تتمكن من الوصول إلى مرحلة الجاهزية للعمل وتحسين فرص العمل من خلال آليات عملية وأدوات تطبيقية، والحد من الفجوة بين الأوساط الأكاديمية واحتياجات السوق الحقيقية، و تدريب الطلاب على أدوات انتقاء المواهب للعمل بالشركات المختلفة، توفير فرص تدريب لطلبة وخريجي الجامعة وبرامج التعاون العلمي، والمشاركة في الأنشطة أو الفعاليات المختلفة، وتوفير زيارات للمصانع وجلسات توعية للأعمال ومعارض الوظائف.

حضر فعاليات الافتتاح وتوقيع مذكرة التفاهم، الدكتور محمد رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد شوقي القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، والدكتور طارق نصر الدين وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لممجموعة السويدي إلكتريك، والمهندس إيهاب الهادي نقيب مهندسي الجيزة، إلى جانب لفيف من رؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس.

ويُذكر أن ملتقى التوظيف والتدريب الذي تنظمه جامعة القاهرة يُقام بمشاركة أكثر من 130 شركة ومؤسسة من كبرى الكيانات المحلية والدولية، ويوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل وتدريب في مجالات متنوعة، إلى جانب تنظيم ورش عمل متخصصة وجلسات إرشاد مهني، بما يعزز جاهزية الطلاب والخريجين للالتحاق بسوق العمل، وقد انطلقت فعاليات الملتقى يومي 19 و20 أبريل داخل الحرم الجامعي، ويوم 21 داخل كلية طل قصر العيني وسط تفاعل واسع من الطلاب والخريجين.