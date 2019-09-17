بعد وصلة رقص فاضحة.. مواقف دفعت السعوديين للتبرؤ من هند القحطاني

أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص عبر "سناب شات"، يرصد رقصة لابنتها وهي تشاركها أيضا بملابس وصفها متابعون بأنها "فاضحة".



واحتل مقطع الفيديو الذي يظهر مفاتن ابنتها داخل أحد المولات التجارية وهاشتاج #هند_القحطاني، المركز الأول في قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين المصغر تويتر، خلال الفترة الأخيرة.



وفضلا عن ظهور ابنتها بهذا الشكل، ظهرت هند القحطاني أيضا ترقص بملابس غريبة أثارت غضب المتابعين السعوديين لها ممن وصفوا تصرفها بغير المناسب لأخلاقيات مجتمع المملكة المحافظ، ما أثار موجة غضب لدى رواد موقعي تويتر وفيسبوك.



وليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها هند القحطاني بما يثير الاستهجان والتحفظ ضدها، إذ إنها وعلى الرغم من تشكيك بعض المتابعين في تعمدها تصوير ابنتها بهذه الطريقة المثيرة، فإن القحطاني لها العديد من المواقف الأخرى والتي جعلت السعوديين يتبرأون منها.



فعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت هند القحطاني دعمها للشواذ والمثلية الجنسية بنشر تغريدات تدافع عن حقوق المثليين، كما نشرت صورا يظهر فيها علم "الرينبو"، فضلا عن العديد من الصور الأخرى التي صنفت سلوكياتها بـ الغريبة والمرفوضة من قبل المجتمع السعودي المحافظ، ولا سيما الفيديو الذي أثار الصخب والغضب منها، والذي اتهمت فيه بأنها دفعت كثيرين إلى الجزم بتعمدها إظهار مفاتنها وابنتها أثناء التصوير.



وطالب المحافظون هند القحطاني بعدم إعلان هويتها على أنها سعودية؛ كون آراءها تسيء للمملكة وتعارض تقاليد مجتمعها المحافظ.



ودفعت كل هذه التصرفات التي أدانت الناشطة السعودية هند القحطاني إلى مطالبة السعوديين بالتبرؤ منها وإسقاط الجنسية عنها بسبب ما وصف بأنه تعمد إساءة بشكل متكرر للمرأة السعودية بصورة خاصة والخليجية بشكل عام.

