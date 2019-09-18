نقيب التجاريين فى حوار خاص لـ صدى البلد.. لا يمكن لأحد أن يحاسبنى على عدم صرف المعاش لسنوات.. عقد انتخابات فى فبراير 2020 ولن أترشح فيها.. لدينا أعضاء ينفقون ملايين الجنيهات على فرق كرة القدم

نقيب التجاريين فى حوار خاص لـ "صدى البلد":

دورات تدريبية مجانية لإعداد الخريجين لسوق العمل

لدينا أعضاء ينفقون ملايين الجنيهات على فرق كرة القدم ويرفضون التبرع للنقابة

لم يتم تعديل قانون النقابة منذ عام 1974

النقابة لا تستطيع صرف 50 جنيها للمعاش بسبب ضعف الموارد

نحتاج إلى 250 مليون جنيه سنويًا لصرف المعاشات

لم يتم عقد انتخابات النقابة لـ 24 عاما.. وعقدها فى فبراير 2020

لن أترشح في الانتخابات فى الدورة القادمة

تطوير وافتتاح القاعة المحروقة فى النقابة قبل ديسمبر المقبل

ما الأسباب الحقيقية وراء عدم صرف المعاشات لسنوات عديدة وحتى الآن؟

يوجد بمصر أكثر من 35 نقابة، القليل منها يستطيع تدبير موارده من خلال تعديل قوانينها، بينما المعظم لديه أزمات فى الموارد مما تؤثر على المعاشات وغيرها من الخدمات المالية التى تقدمها النقابة.





ما أهم التطورات التى تشهدها النقابة حاليًا؟

وأيضًا تقدم النقابة العديد من الدورات المجانية للخريجين، وذلك لإعدادهم لسوق العمل، والمجلس الحالى وقع العديد من البروتوكولات مع العديد من الشركات التجارية من أجل التدريب.





كيف تحصل النقابة على مواردها؟

ماذا تقدم النقابة من أنشطة للأعضاء؟

نشب حريق نقابة التجاريين منذ أكثر من عام، لماذا لم يتم تطويره حتى الآن؟

متى سيتم تطوير القاعة التى نشب بها الحريق؟

لم يتم عقد انتخابات فى النقابة منذ 1989.. فلماذا؟

وترجع أسباب تأخر الانتخابات حتى ذلك العام؛ حيثُ إن القانون كان ينص على أنه لابد من انعقاد الجمعية العمومية بـ 50% من عدد الأعضاء من أجل إجراء الانتخابات وهذا يصعب فى نقابة التجاريين، إذ يصل عدد الأعضاء إلى أكثر من مليون عضو.





وكيف نجمع نصف مليون عضو من أجل إجراء الانتخابات؟



ما الشروط الواجب توافرها فى النقيب الجديد؟

هل ستترشح فى الانتخابات القادمة؟

تشهد نقابة التجاريين العديد من الأزمات فى الآونة الأخيرة، من تأخير فى المعاشات بسبب القانون، وحريق مطعم النقابة منذ أكثر من عام ولم يتم تطويره حتى الآن مما أدى إلى ضعف الموارد، وعلى الرغم من ذلك تستمر النقابة بعقد العديد من الفعاليات والأنشطة من أجل الارتقاء بالمهنة.وتعد نقابة التجاريين من النقابات الهامة، إذ أنها تضم أكثر من مليون و500 ألف مشترك إلا أنها ليست حيوية وتقيدها نقص الموارد كمعظم النقابة، لذا أجرت "صدى البلد" حوارًا مع نقيب التجاريين الدكتور حافظ الغندور للتطرق إلى العديد من القضايا الهامة بشأن النقابة وأعضائها.وإلى نص الحوار...كما أن موارد النقابة تعتمد على تحصيل الاشتراكات الضعيفة من الأعضاء فقط، وليس للنقابة موارد أخرى.وعلى الرغم من قلة قيمة المعاش "50 جنيها" إلا أن النقابة غير قادرة على صرف المعاشات بسبب ضعف الموارد، ولا يمكن لأى أحد أن يحاسبنى على عدم صرف المعاشات لأنه مرتبط بتعديل قانون النقابة الذى لم يتم تعديله منذ عام 1974.كما أن عدد أعضاء نقابة التجاريين يتعدى المليون لذا نحتاج إلى 250 مليون جنيه سنويًا لإنفاق المعاشات، وما يتم صرفه الآن مستحقات الأعضاء لعام 2015.على الرغم من قلة الموارد فتم تطوير قرية المصايف على شاطئ كليوباترا بمرسي مطروح بتكلفة 150 مليون وسيتم افتتاحها العام القادم، كما أنه تم تنظيم 3 فعاليات هذا الشهر، هى "حوار حول القضايا الضريبية وقانون الضرائب الجديد، ومناقشة النطورات الاقتصادية العالمية، وتكريم المتفوقين".كما تم توقيع اتفاقية مع جامعة القاهرة من أجل إعداد خريجى كلية التجارة لسوق العمل.وتقدم النقابة من أجل التطويرات برامج خدمة الرعايا الصحية سواء المدعمة أو منخفضة التكلفة، ويشترك فيها حتى الآن أكثر من 150 ألف عضو.موارد النقابة تعتمد على اشتراكات الأعضاء فقط، ولا توجد أى موارد أخرى لذا تواجه النقابة ضعفًا فى الموارد، وهناك بعض الأعضاء من النقابة رؤساء بنوك وشركات كبيرة يتبرعون بملايين الجنيهات إلى أكثر من فريق فى رياضة كرة القديم، ولا يمكنهم تقديم أى تبرعات للنقابة.كما أننا نناشد البرلمان تعديل قانون نقابة التجاريين، حيثُ لم يتم تعديله منذ عام 1974 لذا تواجه النقابة بعض المشكلات.النقابة تركز في عملها على الارتقاء بالمهنة وليس على الأمور المادية، لذا يقوم المجلس الحالى بالعديد من الأنشطة المهنية والاجتماعية، ولكن أغلبها مهنى، ونحتاج إلى موارد من أجل دعم الأعضاء ماديًا من خلال العديد من الأنشطة."إحنا متأخرناش"، على عدم تطوير القاعة التى نشب بها الحريق في بنقابة التجاريين منذ أكثر من عام حتى الآن، ولكن الأسباب الرئيسية لعدم التطوير حتى الآن، حيثُ إنه لا توجد موارد للتطوير وبالتالى اعتمد هذا التطوير على التبرعات الخارجية والتبرعات الذاتية من مجلس النقابة، والتى احتاجت إلى وقت لتجميعها، فضلًا عن الإجراءات التى كان يجب اتخاذها من أجل التطوير.كما أن تحقيقات النيابة أيضًا احتاجت إلى وقت طويل للانتهاء منها كان سببا أساسيا فى عدم تطويرها حتى الآن، إضافًة إلى أن تطويرها كان يحتاج إلى مناقصة من الشركات.سيتم تطويرها وافتتاحها قبل شهر ديسمبر القادم ليبدأ العام الجديد لتطوير النقابة، والحريق لم يؤثر على الأعضاء لأننا افتتحنا نادى التجاريين مجانًا لهم مع تقديم المشروبات لهم.سيتم عقد انتخابات بنقابة التجاريين فى شهر فبراير عام 2020، وذلك بعد 24 عاما لم يتم عقدها على مستوى الفرعيات، أما آخر انتخابات فى نقابة القاهرة فكانت فى عام 2014، كما أنه سيتم عقد الانتخابات على مستوى النقابات الفرعية فى فبراير أولا ثم فى شهر يونيو سيتم اختيار النقيب.هناك عدة شروط يجب أن تتوافر فى النقيب الجديد من أهمها؛ أن يكون عضوا عاملا ونشيطا، وأن يكون فى عمر مناسب، وأن يكون حسن السير والسلوك، ومن تتوافر لديه تلك الشروط عليه التقدم بالأوراق المطلوبة.ولكن الأهم من عقد الانتخابات هو أن يتقدم أحد بالفعل، حيثُ تعانى النقابة من عدم وجود متطوعين لهذا العمل لأن مقعد النقيب تطوعى.لا ، لن أترشح فى الانتخابات القادمة، فنحن المجلس الوحيد المنتخب منذ عام 2014، ولم نفعل ما نريده من تطويرات النقابة بسبب قصور القوانين وعدم تطويرها، لذا نناشد البرلمان تغيير قانون النقابة فى دورة الانعقاد القادم.