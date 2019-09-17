الطائفة الإنجيليَّة تنعى رئيس مجمعِ كنيسة نهضة القداسة

نعى الدكتور القس إندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر رحيل الأسقف نبيل إبراهيم إسحاق، رئيسِ مجمعِ كنيسةِ نهضةِ القداسةِ بمصر، الذي رحلَ عن عالمِنا صباحَ اليومِ، الثلاثاء.



وقال بيان صادر اليوم عن الطائفة الإنجيلية في مصر، تَلقَّتِ الطائفةُ الإنجيليَّةُ بمصر، ورئيسُها الدكتور القس أندريه زكي، ببالغِ الحزنِ، نبأَ رحيلِ جنابِ الأسقف نبيل إبراهيم إسحاق، رئيسِ مجمعِ كنيسةِ نهضةِ القداسةِ بمصر، الذي رحلَ عن عالمِنا صباحَ اليومِ، الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠١٩.



وينعى رئيسُ الطائفةِ الإنجيليَّةِ بمصر، بالإنابةِ عن أعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ، ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمصر، الراحلَ الأسقف نبيل إبراهيم، الذي قدمَ خدمتَه للكنيسةِ والوطنِ باجتهادٍ وتفانٍ، وكانتْ حياتُه شهادةً صادقةً للخادمِ الأمين.



ونصلّي لكي يمنحَ الربُّ تعزيةً لأسرتِهِ ومحبّيه، وشعبِ كنيسةِ نهضةِ القداسةِ، وللطائفةِ الإنجيليةِ بمصر.