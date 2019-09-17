كرم جابر يهنئ محمد إمام بعيد ميلاده .. شاهد

هنأ الفنان والمصارع العالمي كرم جابر الفنان محمد إمام بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".ونشر كرم جابر صورة له مع الفنان محمد إمام وعلق عليها قائلًا "happy birthday ya emooo"كان كرم جابر حقق العديد من البطولات والألقاب مع منتخب المصارعة، وأبرزها ذهبية أوليمبياد لعام 2004، وفضية أوليمبياد لندن 2012.يُذكر أن كرم جابر شارك في مسلسل لمس أكتاف خلال السباق الرمضانى الماضي مع النجم ياسر جلال، وليلة هنا وسرور مع الفنان محمد إمام وياسمين صبري.