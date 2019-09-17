مؤمن زكريا يدعم لاعبي الأهلي قبل السوبر .. ماذا فعل؟

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، حضور مؤمن زكريا.



وحضر مؤمن زكريا التدريب المسائى، وجلس فى خارج أرضية ملعب مختار التتش بالجزيرة، بجوار رئيس النادى محمود الخطيب، من أجل مشاهدة المران.



واستقبل لاعبو الأهلى مؤمن زكريا، وتمنوا له العودة سالمًا إلى أرض الوطن، حيث سيغادر القاهرة يوم الجمعة القادم متوجهًا إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية.



ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في بطولة السوبر المحلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية.