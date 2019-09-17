الأوبرا تحتضن حفل تخرج الدفعة 10 من طلاب برنامج BiS بتجارة حلوان.. غدا

تشهد دار الأوبرا المصرية مساء غد الأربعاء حفل تخرج الدفعة العاشرة من طلاب برنامج نظم معلومات الأعمال BiS بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان.





ويسجل البرنامج بهذا التخرج نجاحا كبيرا للعام العاشر بتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل ، من خلال دراستهم لعلوم نظم وتكنولوجيا المعلومات وادارة مجالات الاعمال المختلفة ، ليجمع هذا البرنامج بين تخصصات مختلفة منها محاسبة ، إدارة ، اقتصاد مع نظم وتكنولوجيا المعلومات ، لذلك يعتبر خريجى هذا البرنامج من الخريجين المتميزين لانه برنامج فريد من نوعه فى كليات التجارة على مستوى مصر كلها





ويطبق في برنامج نظم معلومات الاعمال BiS نظام الساعات المعتمدة، بمعنى توفير المرونة فى الدراسة للطالب، من خلال تخصيص مواد اجبارية واخرى اختيارية، يختار الطالب ما يريده منها لدراسته، ليكون فى المجمل اتم دراسة مواد تخصصه بما يؤهله لسوق العمل بكفاءة.



