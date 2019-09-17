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تعليم

الأوبرا تحتضن حفل تخرج الدفعة 10 من طلاب برنامج BiS بتجارة حلوان.. غدا

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:04 م
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
قسم التعليم
تشهد دار الأوبرا المصرية مساء غد الأربعاء حفل تخرج الدفعة العاشرة من طلاب برنامج نظم معلومات الأعمال BiS بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان. 

ويسجل البرنامج بهذا التخرج نجاحا كبيرا للعام العاشر بتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل ، من خلال دراستهم لعلوم نظم وتكنولوجيا المعلومات وادارة مجالات الاعمال المختلفة ، ليجمع هذا البرنامج بين تخصصات مختلفة منها محاسبة ، إدارة ، اقتصاد مع نظم وتكنولوجيا المعلومات ، لذلك يعتبر خريجى هذا البرنامج من الخريجين المتميزين لانه برنامج فريد من نوعه فى كليات التجارة على مستوى مصر كلها 

ويطبق في برنامج نظم معلومات الاعمال BiS نظام الساعات المعتمدة، بمعنى توفير المرونة فى الدراسة للطالب، من خلال تخصيص مواد اجبارية واخرى اختيارية، يختار الطالب ما يريده منها لدراسته، ليكون فى المجمل اتم دراسة مواد تخصصه بما يؤهله لسوق العمل بكفاءة.

يذكر ان الدفعة العاشرة عددها ٧٠٠ طالب ، بعدما بدا البرنامج ب ١٢٧ طالبا تقريبا فى عام ٢٠٠٦ ، والعام الماضى تم قبول ٩٠٠ طالب تقريبا للدراسة فى هذا البرنامج ، نظرا لتزايد إقبال طلاب الثانوية العامة عليه بجميع اقسامها ، حيث يتم القبول طبقا للمجموع الكلى الذى يحدده التنسيق مضاف اليه المجموع الاعتبارى ، وهو مجموع الطالب فى اللغات ، كما يتيح البرنامج فرصة استكمال خريجيه للدراسات العليا للحصول على دبلوم / ماجستير / دكتوراه فى مجال BiS ، وهو الوحيد الءى يوفر هذا لطلابه ، ويتميز موقعه بالزمالك بسهولة حركة الطلاب بين الجامعات الاخرى لإتاحة فرصة الاطلاع وتبادل الخبرات والتدريب العملى لهم وسط المدينة ، وسيتم تكريم ابطال رياضين من طلاب البرنامج فى هذا الحفل ، علاوة على تكريم الطالب المثالى الذى سيكون مفاجاة الحفل ، ليكون حافزا لنظراىه الطلاب على التفوق والتميز .

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