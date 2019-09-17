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تعليم

شروط السكن بالمدينة في جامعة الأزهر .. بنين وبنات

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:30 م
المدينة الجامعية
المدينة الجامعية بجامعة الازهر
محمد شحتة
أعلنت جامعة الأزهر، شروط القبول بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات القدامى والجدد في العام الجديد.

واشترطت جامعة الأزهر، على المتقدمين للسكن من الطلاب القدامي، أن يكون الطالب ناجحًا ومنقول للفرقة الأعلى، وألا يكون على الطالب أى عقوبة تستوجب الحرمان من الإقامة، وأن يكون مستوفي الأوراق والمستندات المطلوبة (صورة بطاقة الطالب، صورة بطاقة ولي الامر، 6 صور شخصية)كما يشترط للسكن بالمدينة أن يتقدم الطالب في الموعد المحدد لمكتب التنسيق.

وأوضحت جامعة الأزهر، أن التسكين للحالات الخاصة بنسبة 3% من الأماكن المتاحة طبقا للائحة المدن (كفيف البصر، شلل رباعي، شلل أطفال، بتر أحد الطرفين، وفاة الوالد خلال العام الدراسي السابق أى ألا يكون قد مر عليه عام على الوفاة حتى بداية الدراسة وتقدم أصل شهادة الوفاة أو أى مستخرج رسمى منها، وألا يكون الطالب يدرس على نظام الإنتساب وألا يكون الضامن هو ولي الأمر وتكون صورة البطاقة للطالب وولي الأمر سارية وغير منتهية.

شروط تسكين الطالبات
يشترط إحضار صورة بطاقة الطالبة وصورة بطاقة ولي أمر الطالبة (في حالة الوفاة ولي الأمر إحضار صورة شهادة الوفاة كمبيوتر وصورة شهادة ميلاد الطالب) و4 صور شخصية للطالبة مختومة من الكلية وصورة بطاقة الضامن، ويشترط ملف أبيض للتقديم ودمغة بجنيه ويكتب على أسطر الملف بالترتيب (الاسم بالكامل، الكلية والفرقة والتقدير العنوان كامل، رقم تليفون الطالبة).

شروط يجب مراعاتها عند التقديم
ينبغي كتابة الإستمارة بخط واضح والتأكد من صحة البيانات وكتابة التقدير بخط واضح مع ختمها من الكلية وإمضاء الموظف المختص، وكتابة بيانات الضامن صحيحة (على ألا يكون الضامن هو نفسه ولي الأمر) وختمها من عمل عمل الضامن، وكتابة بيانات الوحدة المحلية وختمها -يشترط أن يكون عنوان الطالبة ببطاقتها مطابق للعنوان المدون ببطاقة ولي الأمر، وفي حالة تغير السكن للطالبة لابد أن يكون مر عام كامل على بطاقة الطالبة ووالدها بالنسبة للعنوان الجديد ، وعلى الطالبة أن تتأكد من أن استمارتها للسكن بمدينة البنات وليس البنين.

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