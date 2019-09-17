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فن

جيهان خليل تستعيد ذكريات كواليس مسلسل طلقة حظ

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:51 م
جيهان خليل
جيهان خليل
محمد بدران
نشرت الفنانة جيهان خليل عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، صورة من كواليس تصوير مسلسل «طلقة حظ»، الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

وظهرت جيهان خليل في الصورة بفستان احمر وعلقت قائلة "كواليس ليلى"

يذكر أن جيهان خليل جسدت دور ليلى في مسلسل طلقه حظ وهي شخصية جديدة شكلا ومضمونًا حيث ظهرت بشكل مختلف عن باقي ادوارها السابقة".


مسلسل "طلقة حظ" بطولة مصطفى خاطر، وآيتن عامر، وهبة مجدي، ومحمد أنور، ورانيا شاهين، أنعام سالوسة، ومن تأليف إيهاب بليبل ومن إخراج أحمد خالد أمين، وتم عرضه في سباق رمضان 2019.
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كواليس #ليلى 🔥

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جيهان خليل تستعيد ذكريات كواليس مسلسل طلقة حظ

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