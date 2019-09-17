الجهاز الفني للأهلي يطمئن على المصابين

اجتمع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قبل انطلاق المران المسائي الذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة .



شهدت الجلسة حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين والوقوف على موعد عودتهم للتدريبات الجماعية.



ويستعد الأهلي بقوة لخوض مباراته المرتقبة أمام نظيره الزمالك على كاس السوبر المحلي والمقرر اقامتها يوم مساء الجمعة المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب.