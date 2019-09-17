ابن النادي.. حسام غالي يؤازر مؤمن زكريا بصورة مع الخطيب

نشر حسام غالى لاعب النادى الأهلى سابقا صورة للكابتن محمود الخطيب ومؤمن زكريا من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " .





وكتب حسام غالى " الولاااا ولاااا اهو ابن النادي اهو ⁦"، حيث حازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : ربنا يتم شفاك علي خير ــ ربنا معاك.



حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، علي عقد جلسة مع مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، على هامش مران أبناء الرداء الأحمر اليوم استعدادًا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري المقرر لها الجمعة المقبل.



