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رياضة

ميتشو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم استعدادا للسوبر المصري

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:20 م
ميتشو المدير الفني
ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
ملك موسي
حرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق تدريب اليوم، طالبهم خلالها بضرورة غلق ملف مباريات دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة من جينيرسيون فوت السنغالي بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا والاستعداد بجدية للسوبر المصري.

ويلتقي الفريق الأبيض مع الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب على كأس السوبر المصري للموسم قبل الماضي.

وطالب المدرب من اللاعبين ضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز ببطولة السوبر المصري، ويحرص المدير الفني على علاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباراة السابقة أمام بطل السنغال لتلافي تكرارها في المباراة المقبلة أمام الأهلي.

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