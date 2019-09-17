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رياضة

شوط أول ناري بين ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا.. والتعادل سيد الموقف

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:55 م
روبيرتو فيرمينو
روبيرتو فيرمينو
إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي نابولي الإيطالي وليفربول الإنجليزي ، بالتعادل السلبي بين الفريقين ، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

سيطر ليفربول على معظم أحداث ربع الساعة الأولى، لكن دون تسديد أي كرة على مرمى ميريت حارس مرمى نابولي ، وصمد دفاع نابولي بقيادة كوليبالي ومانولاس أمام انطلاقات المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني .

وفي الدقيقة السابعة ، سدد فابيان تسديدة من داخل منطقة الجزاء ،لكن أدريان حارس مرمى الليفر كان لها بالمرصاد ، لترتد لميرتينز والذي سددها مرة أخرى ، ليتصدى لها أدريان مرة أخرى وترتد للوزانو مهاجم نابولي والذي وضعها في الشباك ، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.

وبعد الهدف الملغي ، حاول صلاح الاختراق أكثر من مرة ، لكن دفاع نابولي كان صامدًا ، أمام هجمات صلاح وماني.

وفي الربع الساعة الثانية من المباراة ، استمر ضغط ليفربول على الكرة ، وفي الدقيقة 21 ، كان ماني قريبًا من هز شباك نادي الجنوب الإيطالي ، حيث قطعت الكرة من لاعبي نابولي في نصف الملعب ، ليمرر جوردان هندرسون قائد الريدز كرة طولية لتصل لـ ماني الذي روضها وسددها بيسراه ، لكن ميريت حارس مرمى نابولي تصدى للكرة وحولها لضربة ركنية.

وفي الدقيقة 29 ، انطلق البرازيلي روبيرتو فيرمينو بالكرة من نصف الملعب ، وسدد الكرة ، لكنها ارتطمت بأقدام مدافعي نابولي ، لترتد له مرة أخرى ، لكنه سددها ضعيفة هذه المرة ، لتصل لميريت حارس مرمى نابولي.

وفي الدقيقة 37 ، انطلاق صلاح من الجهة اليمنى ، وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء ، لكنها أخطأت طريق المرمى ببعض سنتيمترات قليلة.

وفي آخر دقائق الشوط الأول ، مرر ماني كرة رائعة لجيمس ميلنر في منطقة الجزاء ، والذي حاول بدوره تمريرها لصلاح في الجهة اليمنى ، لكن ماريو روي مدافع نابولي أخرج الكرة لضربة ركنية ، والذي نفذها صلاح ومررها لفيرمينو والذي سدد الكرة برأسه ولكن خارج الشباك ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي نفس المجموعة ، تقدم سالزبورج النمساوي على جينك البلجيكي 4-1

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