عسر الهضم والإمساك .. 5 حيل مجربة تخلصك منها بدون أدوية

طرق فعالة لوقف معاناتك من آلام المعدة والإمساك للأبد يمكنك القيام بها للتخلص من مشكل الهضم والامساك بدون أدوية إليك أبرز تلك الطرق يقدمها موقع برايت سايد ..





1. استخدم الدفء لتخفيف الألم.





إستخدام الاربة الدافئة يمكن أن يخفف الضغط الدافئ بشكل كبير من الألم الذي تعاني منه و يجب أن يكون هناك طبقة من الملابس لتجنب حدوث حروق.





إذا لم يكن لديك دفء ، فإن ضغط القماش الساخن القديم جيد جدًا. وفي حالة الإمساك ، يمكنك أيضًا أن تأخذ حمامًا دافئًا بملح إبسوم .





2. شرب صودا الخبز.





تعمل صودا الخبز لأنها تحتوي على بيكربونات الصوديوم مع القدرة على علاج ارتداد الحمض . إنه يحيد أحماض المعدة ويخفف من أعراض حرقة المعدة لبعض الوقت.





ضعى 1/4 ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوب من الماء تذكرى أنه لا يجب خلط الصودا مع الأدوية الأخرى لمدة ساعتين على الأقل. إنه يبطئ معدل امتصاص جسمك لبعض الأشياء ويمكنه ، بدوره ، تغيير الطريقة التي تعمل بها الحبوب الأخرى.









3. الاستلقاء في السرير ورفع الجزء العلوي من جسمك إلى أعلى.





الاستلقاء في السرير ليس هو الخيار الأفضل عندما تتألم معدتك. ويمكن لأحماض المعدة أن تتدفق بسهولة وتسبب حرقة في المعدة . إما الجلوس في السرير عند عدم النوم أو استخدام وسادة عالية جدًا أثناء الليل. ارفع رأسك وجسمك العلوي من 6 إلى 10 بوصات.





4. تناول الأطعمة الغنية بالألياف.





الألياف يحسن أداء الأمعاء. فكلما زادت كمية الألياف التي تتناولها ، كان ليونة البراز ، ويمكن لأجسامنا أن تمررها بسهولة أكبر لمنع الإمساك وتقليل الانتفاخ فإذا كنت تعاني من الإسهال ، فإن الألياف القابلة للذوبان هي خيارك الوحيد.





5. تناولى الاعشاب ..



