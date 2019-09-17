4000 جنيه مصروفات تجارة إنجليزي بالأزهر ويسمح بالتحويل في الفرقة الثانية

قال الدكتور محمد يونس عبد الحليم، عميد كلية التجارة للبنين بجامعة الأزهر، إن الكلية بدأت في استقبال طلبات التقديم من الطلاب الجدد للإلتحاق بها في العام الدراسي الجديد 2019-2020.



وأضاف عبد الحليم، لصدى البلد، أن الكلية تستقبل هذا العام في شعبة اللغة الإنجليزية حوالي 300 طالب في الفرقة الأولى منوها أن مصروفات شعبة اللغة الإنجليزية حوالي 4000 جنيه، ولا زيادة في مصروفات التجارة باللغة العربية، كما أنه يسمح بالتحويل من الشعبة الإنجليزية إلى العربية ولا يسمح بالعكس وذلك لمن نجح في الفرقة الاولى وانتقل للثانية.



وأشار إلى أن الكلية تستقبل في الفرقة الأولى من الطلاب الجدد بشكل عام حوالي ستة آلاف طالب، بالإضافة إلى الطلاب الباقيين للإعادة.

وأوضح، أن الكلية بها الدراسة ببرنامج الإنتظام والإنتساب، والكلية أنهت استعدادتها لبدء العام الدراسي الجديد.



وأذكر أن الكلية استحدثت هذا العام قسم العلوم السياسية وسيتم قبول فيه الطلاب بعد تقديم أوراقهم بالكلية من خلال التشعيب الداخلي، كما أنه سيتم تنظيم أربع ندوات للطلاب في الفصل الدراسي الأول وسيتم استضافة مشاهير الساسية للمحاضرة في هذه الندوات من أجل تثقيف الطلاب وتزويد الوعي السياسي لديهم.