غريب.. شاهد تكبير الشفايف باستخدام الصمغ.. تحدي جديد بين الفتيات

انتشر تحدي غريب بين الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي في استخدام طريقة غريبة لتكبير الشفاة مثل الفنانات الشهيرات، فقد أصبح امتلاك "بوز البطة" هوسًا عند عدد كبير من النساء في العالم.انتشر مؤخرًا فيديو على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن بدء تحدي جديد بين الفتيات في استخدام الصمغ لتكبير الشفايف، وذلك عن طريق دهن المنطقة فوق الشفاة العليا بالصمغ ثم لصقها لتظهر كبيرة، وهو أغرب تحدي على الإطلاق.وبالفعل اشترك عدد كبير من الفتيات في هذا التحدي عن طريق نشر مقاطع فيديو لهن أثناء القيام بهذا الأمر، وهل يبدو طبيعيًا أم لا، بينما سخر البعض الآخر منهن ووصفوهم بـ "غريبي الأطوار"، في الوقت الذي أطلق عليه البعض "جنون".لا يستخدم الصمغ العادي أو صمغ الخشب في هذا التحدي بل نوع الصمغ المستخدم في لصق الرموش وتثبيها هو المطلوب، لكن البعض حذر من إمكانية وقوع أضرار للبشرة أو تهيج بسبب وضع تلك المادة.