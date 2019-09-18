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رياضة

أقوى تعليق من هاني حتحوت على تأخر إعلان مدرب المنتخب: «السنة الجاية».. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:20 ص
هاني حتحوت
هاني حتحوت
عمرو ابوبكر
تساءل الإعلامي هاني حتحوت، عن موعد إعلان المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، وذلك بعد تأخر إعلانه.

وأضاف "حتحوت" خلال تقديمه برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد: «مازالت الاجتماعات منعقدة لتحديد المدير الفني، لكن يبقى اسم الكابتن إيهاب جلال هو الأقرب، رغم ظهور أسماء أخرى مثل حسام حسن وحسام البدري»، متابعًا: «لم يتم حسم الأمر حتى الآن، فجميع الأسماء عادت للظهور من جديد».

وأردف حتحوت: «الجمهور يسأل عن اسم المدير الفني للمنتخب، ونحن بلا طريق واضح حتى الآن، وكل ما نعرفه أن المدير الفني القادم مصري، لكن لا نرى خطة واضحة لاختيار المدرب.. والأمور ضبابية، قولولنا إنكم هتعلنوا الاسم السنة الجاية».

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