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فن

52 مليون مشاهدة لـ أغنية Don't call me angle لـ مايلي سايرس وأريانا غراندي

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:52 ص
صدى البلد
شروق إبراهيم
حقق كليب Don’t call me angel للمغنية الأمريكية مايلي سايرس واريانا غراندي 52 مليون مشاهدة بعد مرور أقل من أسبوع على طرحه بموقع يوتيوب.

وعلى مدار الأيام الماضية، تصدرت اغنية Don’t call me angel ايضا لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بهاشتاج يحمل اسمها.

وكانت اريانا غراندي حققت نجاحات كبيرة على مدار الاشهر الماضية بالأغنيات السينجل التي كانت تطرحها، منها Thank you next وbreak up with your Girl friend im bored.

أما عن مايلي سايرس فهو أول عمل فني لها بعد انفصالها عن زوجها الممثل الأسترالي ليام هيمسورث، بعدما اتهمته بالخيانة الزوجية.

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