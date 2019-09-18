مرصد الأزهر يدين استهداف معملين لـ أرامكو السعودية

أدان مرصد الأزهر استهداف محطتي ضخ للبترول تابعتين لشركة أرامكو بمنطقتي بقيق وخريص، بالمملكة العربية السعودية.





ودعا المرصد، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى تضافر الجهود لمواجهة هذه التهديدات، مؤكدًا تضامنه مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية، سائلًا المولى -عز وجل- أن يحفظ بلادنا وأوطاننا من كل مكروه وسوء.



