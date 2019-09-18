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أخبار البلد

مرصد الأزهر يدين استهداف معملين لـ أرامكو السعودية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:27 ص
استهداف معملين لـ
استهداف معملين لـ أرامكو السعودية
أ ش أ
أدان مرصد الأزهر استهداف محطتي ضخ للبترول تابعتين لشركة أرامكو بمنطقتي بقيق وخريص، بالمملكة العربية السعودية.

ودعا المرصد، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى تضافر الجهود لمواجهة هذه التهديدات، مؤكدًا تضامنه مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية، سائلًا المولى -عز وجل- أن يحفظ بلادنا وأوطاننا من كل مكروه وسوء.

يذكر أن معملين تابعين لشركة (أرامكو) في محافظة بقيق وهجرة خريص تعرضا لهجوم إرهابي بطائرات بدون طيار، يوم السبت الماضي؛ مما أسفر عن اندلاع حريق وتوقف الإنتاج بمقدار 5.7 مليون برميل في اليوم.

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